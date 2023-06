Maltempo: treni fermi fino al 10 giugno tra Fossano e Mondovì

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Rimane sospesa la circolazione dei treni, dopo i danni causati da un nubifragio nei giorni scorsi, il tratto compreso tra Fossano e Mondovì, nel Cuneese, della linea Torino-Savona.

La riapertura in sicurezza del primo binario, informa Trenitalia, è prevista sabato 10 giugno. "Le attività di ripristino e di consolidamento, già avviate da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), proseguiranno in maniera continuativa tutti i giorni, compresi i festivi".

Per consentire i lavori, "i treni regionali veloci Torino-Savona verranno sostituiti da bus tra Fossano e Mondovì.

Garantiti i Servizi Ferroviari Metropolitani della linea SFM 7 (Torino Stura-Fossano) e i Regionali Fossano-S: Giuseppe di Cairo nella tratta tra Mondovì-San Giuseppe di Cairo".

I collegamenti tra Torino e Ventimiglia, in considerazione anche del ponte del 2 giugno, "verranno garantiti da alcuni treni deviati via Alessandria e nella tratta piemontese fermeranno nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, e Alessandria. (ANSA).