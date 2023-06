Esplode una bombola, operaio muore in cantiere nel Torinese

(ANSA) - PAVONE CANAVESE, 01 GIU - Un operaio è morto nella tarda mattinata di oggi a Pavone Canavese, in provincia di Torino, in seguito all'esplosione di una bombola avvenuta in un cantiere vicino all'autostrada A5 Torino - Aosta. È in corso l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Secondo i primi accertamenti l'operaio sarebbe stato investito dall'esplosione ed è morto sul colpo. Toccherà ai carabinieri della compagnia di Ivrea e agli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, chiarire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).