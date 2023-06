'Barbera Unplugged', due serate di vino e musica ad Agliano

(ANSA) - TORINO, 01 GIU - Venerdì 2 e sabato 3 giugno ad Agliano Terme, fra le colline dell'Astigiano, la Barbera sarà protagonista di una nuova edizione di 'Barbera Unplugged', due sere di degustazioni all'aperto accompagnate dalla musica live e dai piatti della tradizione piemontese.

In piazza San Giacomo, dalle 17 alle 23, una ventin adi produttori aglianesi proporrà in degustazione oltre 100 etichette di Barbera d'Asti, Barbera d'Asti Superiore e Nizza.

Le vie del centro storico si animeranno con la musica live di 10 band in formazione acustica, 5 per ogni sera, sulle note del jazz, del blues, del rock e del folk.

A partire dalle 19 è in programma la cena itinerante con i piatti preparati dai ristoratori, dalle botteghe e dalle attività del borgo. Presenti con due proposte anche gli chef e gli allievi dell'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane - Scuola Alberghiera.

Durante la manifestazione sarà possibile visitare la mostra 'Nutrimenti' del pittore contemporaneo Massimo Pedrazzi, ospitata in BAart, negli spazi dell'ex Confraternita di San Michele in piazza San Giacomo.

Barbera Unplugged è organizzato da Barbera Agliano, che quest'anno compie dieci anni, con il patrocinio del Comune di Agliano Terme, in collaborazione con l'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, BAart, Associazione Bianca Lancia. (ANSA).