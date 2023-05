Vino, nuovo presidente al Consorzio Barbera e Vini Monferrato

(ANSA) - ASTI, 31 MAG - Nuovo presidente per il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. E' Vitaliano Maccario, in carica per il prossimo trienno, affiancato dai due vicepresidenti Lorenzo Giordano e Filippo Mobrici, presidente uscente. "Il focus del mio mandato sarà dare continuità all'ottimo lavoro portato avanti fino ad ora dal presidente uscente - dice Maccario - Sarà fondamentale dare ancora più impulso a ciò che è stato fatto nell'ambito della ricerca scientifica, sulla Barbera e sui vari vitigni della denominazione".

Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, fondato nel 1946, ha il compito di tutelare e promuovere le sue denominazioni- attualmente 13 - per garantire la loro diffusione e la loro immagine sui mercati nazionali e internazionali.

Attualmente il Consorzio conta più di 400 aziende associate.

