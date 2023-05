Vercelli, inaugurata la 17a edizione di Fattoria in Città

(ANSA) - VERCELLI, 31 MAG - Dai tradizionali animali da cascina, presenti con oltre 30 specie, agli scenici dinosauri-robot alti fino a 8 metri. E poi ancora street food, musica, degustazioni di riso e prodotti del territorio con la Strada del riso vercellese di qualità, e un ospite speciale, il pasticciere italiano più famoso al mondo, Iginio Massari. Ha preso il via oggi a Vercelli la 17/a edizione della Fattoria in Città, la manifestazione organizzata da Ascom Confcommercio e Comune di Vercelli, con numerosi sponsor pubblici e privati, che trasforma ogni anno il centro città in un angolo di campagna.

L'obiettivo è di raggiungere e superare i 15.000 visitatori che ogni anno affollano la kermesse, distribuita attorno alla basilica di Sant'Andrea, parco Kennedy e le principali piazze cittadine.

Fino a domenica tanti eventi, laboratori e iniziative di carattere culturale e sociale, con stand delle associazioni di volontariato; ogni giorno, sul prato dell'abbazia S.Andrea, spettacolo con i rapaci dei Falconieri di sua maestà. L'evento di punta sarà sabato sera alle 21 in piazza Cavour con Iginio Massari, impegnato in un cooking show a base di riso. (ANSA).