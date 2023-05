Turismo enogastronomico, il 21 giugno il Forum a Grinzane Cavour

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Il turismo enogastronomico è in continua crescita e a Grinzane Cavour viene riproposto il Food&Wine Tourism Forum, quest'anno in calendario, per la 6a edizione, il 21 giugno, con il tema "Prospect". A organizzarlo è l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con la direzione scientifica di Roberta Milano, saranno presenti alcuni dei massimi esperti nazionali del settore e ospiti internazionali.

Il Food&Wine Tourism Forum al castello di Grinzane Cavour sarà organizzato quest'anno su quattro sale per un totale di 21 appuntamenti, con lo stesso format delle edizioni precedenti: una sezione Conference "per riflettere sul tema 2023 'Prospettive, una sezione World Café più interattiva, impostata in forma di dialogo e scambio con gli speaker, pensata per approfondire alcune opportunità di sviluppo; una sezione Formazione dedicata esclusivamente allo sviluppo delle competenze digitali.

Le iscrizioni, gratuite, su foodwinetourismforum.it. (ANSA).