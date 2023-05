Torino, nuove luci nel santuario di Santa Rita

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Nuova illuminazione a led per le volte del santuario di Santa Rita da Cascia a Torino, grazie alle offerte dei fedeli reltive al 2021. La presentazione del progetto si svolgerà mercoledì 7 giugno alle 21 nella serata dal titolo "Nuova Luce a Santa Rita". Interverranno il parroco, monsignor Mauro Rivella, gli architetti Lucia Vittoria Paolino e Paolo Giannetto e il consulente illuminotecnico Piergiorgio Bellelli di Luceper, che hanno seguito l'opera in coordinamento con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Nella serata verranno raccontati il processo di valorizzazione degli elementi architettonici e artistici, come i molti affreschi di Pietro Dalle Ceste, e il Coro di Santa Rita canterà con la direzione del Maestro Omar Caputi.

"Il sistema di illuminazione generale era stato rifatto nel 1995 - anticipa l'architetto Paolino - L'impianto fu realizzato con materiali di qualità che ne permettono ancora l'utilizzo in sicurezza, ma i corpi illuminanti di quel periodo presentavano una tecnologia superata e generavano consumi di energia elettrica significativi".

Sono stati mantenuti i caratteristici lampadari in legno disegnati dall'architetto. don Guido Valotti e realizzati in legno nel 1949 dall'artista Vincenzo Mussner di Ortisei, ma anche le lampade degli anni Sessanta che coronano il presbiterio, le appliques in ferro battuto degli anni Novanta e le sospensioni in vetro di Murano donate dai fedeli. (ANSA).