Pane e Nutella, progetto sposa tutti i pani tipici italiani

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - In collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo), Ferrero ha lanciato un nuovo progetto per valorizzare, in abbinamento con la crema spalmabile Nutella, i pani tradizionali di tutte le regioni italiane, dai più noti ai meno conosciuti.

Pane & Nutella - spiega l'azienda - è stato pensato per offrire a tutti un viaggio nel gusto e nella tradizione regionale italiana, per riscoprire le origini, la storia e le caratteristiche non solo di un prodotto che consumiamo quotidianamente, ma anche di un vero e proprio mestiere: un'arte che porta alla luce una maestria antica, tante differenze sia tra le diverse tipologie e varietà regionali, ma anche tra i diversi forni e le differenti manualità".

'Pane & Nutella' è raccontato all'hub dedicato sul sito www.nutella.it dove si trovano le schede dettagliate, suddivise regione per regione, di ciascun prodotto, curiosità, ingredienti, aspetti sensoriali, suggerimenti per il taglio e la spalmata perfetta, oltre ai migliori abbinamenti a colazione.

Viene illustrata anche l'antica arte dei panificatori, unita alle varie tradizioni regionali, che verrà raccontata in uno spot televisivo. In futuro infatti il progetto Pane & Nutella si svilupperà e gli stessi panettieri - grandi o piccoli che siano - potranno candidare i pani tipici da loro prodotti, portando alla luce i tesori gastronomici dell'Italia. (ANSA).