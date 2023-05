Gtt, tornelli sulla linea bus 44 di Collegno e Grugliasco

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Dal 12 giugno anche sulla linea 44 saranno in funzione i tornelli per regolare l'accesso dei passeggeri. Ieri, davanti al Comune di Grugliasco, si è tenuta la dimostrazione sull'utilizzo di questa tecnologia. Si consolida così l'impegno di Gtt rispetto a questa modalità di accesso ai bus che, prima in via sperimentale e poi strutturalmente, è stata adottata sulle linee 6, 19, Se1 e Se2.

A muovere in questa direzione sono stati i dati registrati rispetto al numero di passeggeri paganti (98% sul totale dei passeggeri) e ai riscontri positivi sull'adozione del tornello sulle linee che già lo adottano: l'83,4% degli intervistati si è dichiarata favorevole ad estendere il sistema ad altre linee.

Gtt sta quindi valutando l'adozione dei tornelli anche su altre linee suburbane.

La linea 44 avrà una gestione totalmente elettrica. I bus in servizio saranno i K9ub recentemente acquistati da Gtt e realizzati da Byd. Con l'arrivo dei tornelli la salita sul mezzo avviene dalla sola porta anteriore: dopo avere validato il titolo di viaggio, si accende una luce verde e il tornello si apre permettendo l'entrata sul bus. L'uscita è consentita dalle porte centrali o da quella posteriore.

La nuova gestione della linea 44 si integra nel piano di riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico di Grugliasco che ieri sera è stato presentato in Comune. Questi i principali interventi di Gtt per migliorare la viabilità e la mobilità dei cittadini: il prolungamento della linea 15 fino alla stazione ferroviaria di Grugliasco e il collegamento con il nuovo campus universitario, che a regime ospiterà circa 10.000 studenti; il prolungamento ovest della linea 1 della metro per la tratta Collegno - Cascine Vica; il collegamento del servizio di superficie alla nuova stazione "Borgata Quaglia - Le Gru" del sistema ferroviario metropolitano Sfm 5 (Torino San Paolo - Orbassano). (ANSA).