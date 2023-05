Al lavoro per riaprire strade Assietta e Finestre

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - E' in corso il restyling delle strade sterrate d'alta quota delle Valli di Susa e della Val Chisone, rese famose dal passaggio del Giro d'Italia e dall'Assietta Legend di mountain bike. La Città metropolitana di Torino sta ultimando i lavori primaverili di ripristino delle Provinciali 172 del Colle delle Finestre e 173 dell'Assietta, che, come di consueto, hanno subito le conseguenze delle nevicate invernali e primaverili e delle piogge intense del mese di maggio.

"In Val Chisone - informa una nota - prevista da giovedì 1° giugno la riapertura parziale della Provinciale 173, che sarà percorribile nell'unico tratto asfaltato, dal Km 34 al km 36, cioè dal bivio con la strada comunale Usseaux-Balboutet al bivio con la Provinciale 172. Resta chiuso al transito il tratto della 172 che va dal bivio con la 173 alla località Pra Catinat, poiché sono in corso le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e di pulizia del manto stradale.

Sul versante dalla Valle di Susa, di competenza dei cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino sono in corso le consuete operazioni per consentire dopo la metà di giugno la riapertura totale della Strada Provinciale 172 del Colle delle Finestre, che collega Meana con Depot di Fenestrelle, dopo aver superato i 2.176 metri del Colle. In queste settimane, grazie ai fondi provenienti dai canoni idrici, che la Regione ha trasferito alla Città metropolitana di Torino, si procede in queste settimane alla risistemazione del fondo stradale sterrato".

Inizieranno la prossima settimana anche le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata sterrata della Provinciale 173 dell'Assietta da Pian dell'Alpe al Colle. Al momento è ipotizzabile la riapertura totale tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, ma la data esatta dipenderà dalle condizioni meteo. (ANSA).