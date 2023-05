Plusvalenze Juve: motivazioni Corte Figc, -10 sanzione idonea

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "La sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un'ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza". Con questa frase, che precede l'annuncio sanzione, si chiudono le venti pagine di motivazioni della condanna inflitta lo scorso 22 maggio alla Juventus dalla Corte federale d'appello, sezioni unite. Il documento è stato diffuso poco fa, proprio nel giorno che vede il club bianconero davanti al Tribunale federale per il procedimento per la cosiddetta manovra stipendi. (ANSA).