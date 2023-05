Covid, a Biella chiude la sede vaccinale della Biverbanca

(ANSA) - BIELLA, 30 MAG - In relazione all'andamento delle richieste di vaccinazioni e tamponi Covid, l'Asl di Biella sta progressivamente riorganizzando le sedi e le risorse professionali.

Dal primo giugno l'attività vaccinale Covid sarà concentrata in ospedale. Anche l'effettuazione dei tamponi, riservata alla popolazione avente diritto, proseguirà a al dipartimento nel Don Sturzo.

Di fatto la sede vaccinale che in questi ultimi due anni è stata attiva nella sede Biver Banca di Biella chiuderà fino a nuova comunicazione. Rimarrà operativo il giovedì con accesso diretto dalle 14 alle 16 il punto vaccinale dell'ospedale al centro prelievi.

La riorganizzazione è motivata dalla necessità di ottimizzare le risorse a fronte del progressivo calo dei volumi di tamponi e vaccinazioni. Ad inizio maggio il numero complessivo di vaccinazioni covid si è attestato a 400.364, di cui 107.428 terze dosi, 29.699 quarte dosi e 6.337 quinte dosi (riservate a particolari categorie di popolazione). Il 76% della popolazione domiciliata sul territorio AslBi risulta coperta con due dosi e il 67% con tre dosi. Per quanto riguarda la quarta dose il numero di somministrazioni si attesta a 29.600 con una netta prevalenza di cittadini sopra i 50 anni. (ANSA).