A Torino un manifesto dell'artista Villa per gli alluvionati

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Andrea Villa, il Banksy di Torino, raccoglie fondi per gli alluvionati dell'Emilia Romagna.

Un suo nuovo manifesto è comparso la scorsa notte in corso Turati 23 e corso Re Umberto 146. Si chiama "Ariut!" ed è un omaggio, ma anche un aiuto concreto per le persone colpite dalla calamità, come spiega lo stesso Villa. "Ariut in romagnolo significa "rivincita" ma foneticamente suona come "aiuto", ed è quello che voglio fare come artista. Venderò le stampe di questo manifesto e donerò il 50% al fondo per sostenere gli alluvionati". (ANSA).