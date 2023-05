Novi Ligure, Muliere nuovo sindaco con 63,7% al ballottaggio

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 29 MAG - Rocchino Muliere è il nuovo sindaco di Novi Ligure (Alessandria). Sostenuto dalla coalizione Pd, Verdi e Sinistra Europa Verde, Next Gen, La Novi che amiamo, 20 per Novi, ha ottenuto il 63,69% dei voti al ballottaggio con la candidata del centrodestra Maria Rosa Porta (Fi, Fdi, Lega), ferma al 36,31%.

Rocchino Muliere è già stato sindaco di Novi dal 2014 al 2019; impiegato in pensione, 65 anni, vanta un lungo impegno in politica ed è stato consigliere provinciale e regionale. (ANSA).