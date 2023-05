Stella Grossu, makeup artist delle star a Cannes

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Drusilla Gucci, concorrente dell'Isola dei famosi, Selvaggia Roma, protagonista di Temptation Island, le influencer Sofia Giaele De Donà e Mila Suarez, la showgirl Francesca Giuliano, l'attore coreano Yoon C.

Joyce e il fashion designer Fabio Porliod: sono alcune delle star che la make up artist Stella Grossu ha truccato al Festival del Cinema di Cannes, dove hanno sfilato sul red carpet.

Un nuovo progetto è già in cantiere. "Saremo sul set del cortometraggio I nostri sogni, con Giffoni Hub e Rai Cinema Channel, che ha protagonisti ragazzi disabili, le difficoltà che devono affrontare ogni giorno. Le allieve del corso Pro-Fashion MakeUp realizzeranno un trucco cinematografico a tutti gli attori. Lo short film sarà presentato al Giffoni Film Festival a luglio" racconta Stella Grossu, fondatrice e direttrice della Royal Academy di Torino, 41 anni, una laurea in Ingegneria e una carriera in ascesa nell'estetica, in Italia e all'estero.

"Truccare le star? È emozionante, c'è sempre un pizzico di adrenalina perché hai paura del risultato finale. Alla fine, però, ho ricevuto messaggi entusiasti. Il trucco lo scelgo io in base al vestito e ai gioielli, ma anche alla personalità dell'artista e alle loro esigenze. Dagli uomini arrivano richieste molto specifiche, vogliono tutti sembrare abbronzati" spiega.

La Royal Academy, scuola di trucco nata nel 2020 in piena pandemia, ha sede in via Santa Teresa, a pochi metri da piazza San Carlo, a Torino, ha ottenuto la certificazione di qualità.

E' partita con un corso annuale che ora è biennale. Sono finite da poco le lezioni e sono cominciate le iscrizioni per il corso del prossimo anno. Un team di professionisti e artisti del trucco tiene corsi per insegnare tecniche e segreti del mestiere a studenti che vogliono lavorare nel settore e a professionisti.

A chi frequenta il corso viene offerta la possibilità di uno stage (quest'anno a Londra, in Polonia, a Sanremo e a Milano).

