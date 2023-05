Scivola fuori dal sentiero, morto escursionista in Valsesia

(ANSA) - VERCELLI, 27 MAG - Un uomo di 64 anni ha perso la vita durante una escursione in Valsesia (Vercelli). Secondo le prime informazioni è di cittadinanza straniera. Il corpo è stato recuperato la scorsa notte in località Rimella dal soccorso alpino della guardia di finanza.

Le ricerche erano cominciate ieri attorno alle 18. L'uomo non aveva fatto rientro dalla gita. I soccorritori lo hanno trovato dopo alcune ore in un'area impervia, dove con ogni probabilità era finito dopo essere scivolato fuori dal sentiero che stava percorrendo.

Alle operazioni di ricerca e recupero hanno preso parte le squadre dei vigili del fuoco di Vercelli e Varallo e le unità cinofile di Torino. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).