Agosto a Osage County, commedia amara e cinica

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Dramma e risata si sposano alla perfezione nello spettacolo Agosto a Osage County, nuova produzione del Teatro Stabile di Torino in scena al Carignano fino a domenica 4 giugno. Il regista Filippo Dini, che è anche interprete, è riuscito a dare ritmo cinematografico a un testo nato proprio come lavoro teatrale, anche se è più noto il film del regista statunitense Tracy Letts, premio Pulitzer nel 2008.

Una storia crudele e sarcastica, ma anche divertente, in cui è facile rispecchiarsi perché tutti possono riconoscere le stesse dinamiche, gli errori, le frustrazioni vissute in famiglia, anche se, come dice Dini, "si tratta di una comicità amara, venata di cinismo".

Il regista - in gara al Premio Le maschere del teatro italiano con Il crogiuolo, nelle tre terne Regista, Attore e Protagonista - ha affidato a Giuliana De Sio il ruolo che nel film fu di Meryl Streep e l'attrice interpreta in modo impeccabile la perfida Violet, malata, drogata di psicofarmaci, cattiva, che riunisce le tre figlie per il funerale del marito Beverly, poeta e alcolizzato. Tutti i personaggi hanno qualcosa di odioso e tutti gli attori si muovono alla perfezione in un mondo di frustrazioni, rancori e ipocrisie: al fianco di Dini e De Sio, fanno parte del cast Manuela Mandracchia, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeria Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella. Per l'allestimento Dini ha scelto una casa, ma non troppo realistica, con moduli che si muovono.

Lo spettacolo, rappresentato più volte nel mondo, è in scena per la prima volta in Italia. Dopo Torino, dove il 16 maggio ha debuttato in prima nazionale, in autunno sarà in tournee.

