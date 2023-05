Turin Palace 2° in Italia al Travellers' Choice Best of the Best

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Il Turin Palace Hotel di Torino ha ottenuto il secondo posto in Italia e il 24esimo in Europa nel Travellers' Choice Hotel Best of the Best 2023, riconoscimento che viene conferito agli alberghi "che non solo raccolgono un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti della community di Tripadvisor per un periodo di 12 mesi, ma soddisfano anche i rigorosi standard di fiducia e sicurezza richiesti dal canale".

Degli 8 milioni di profili presenti su Tripadvisor, meno dell'1% riceve l'Award che diviene rappresentazione del più alto livello di eccellenza nel settore dell'ospitalità. (ANSA).