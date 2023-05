Tiro a volo: Cdm ad Almaty: nella Fossa è in testa Pellielo

(ANSA) - ALMATY, 26 MAG - Tornato in nazionale dopo lunga assenza (ai tempi si era parlato di incompatibilità di caratteri con l'allora ct Albano Pera) il veterano del tiro a volo azzurro Giovanni Pellielo, 53 anni e 7 partecipazioni alle Olimpiadi (con 3 argenti e 1 bronzo portati a casa), è al comando dopo la prima giornata della gara di Fossa olimpica della prova di Coppa del Mondo ad Almaty. Il vercellese ha ottenuto il punteggio di 73/75 e condivide il primato con altri quattro tiratori: il kuwaitiano Khaled Almudhaf, l'australiano James Willet, l'indonesiano Bhowneesh Mendiratta e lo spagnolo Alberto Fernandez. L'altro azzurro Massimo Fabbrizi, carabiniere marchigiano argento a Londra 2012, li segue con 72/75.

Nella prova femminile in testa alla classifica provvisoria c'è l'australiana Skinner con 73, seguita con 72 dalla spagnola Molne Magrina e dalla polacca Sandra Bernal. Con 71 le insegue l'azzurra Silvana Maria Stanco, mentre a quota 70 c'è la campionessa olimpica di Londra, Jessica Rossi.

Domani si proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione e poi con le finali, in programma a partire dalle 11 ora italiana. (ANSA).