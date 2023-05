Stefano Sanna è il presidente del Gruppo Giovani dell'Uib

(ANSA) - BIELLA, 26 MAG - E' stato eletto oggi dall'assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese il nuovo presidente per il triennio 2023/2026: Stefano Sanna.

Classe 1991 Stefano Sanna è socio di Norisk, società pioniera della consulenza finanziaria indipendente in Italia, che dal 1999 assiste gruppi industriali, famiglie, enti e fondazioni nella gestione dei processi di investimento, delle attività di risk management e nella valutazione di strumenti finanziari complessi, trattando anche le implicazioni di natura legale e assistendo i clienti in sede di contenzioso contro gli intermediari finanziari.

"Sono onorato ed orgoglioso di poter rappresentare i Giovani Imprenditori biellesi - afferma il neopresidente - e raccolgo con grande entusiasmo il testimone da parte di Christian Zegna.

L'attuale contesto storico ha proiettato le nostre imprese verso cambiamenti epocali che, seppur preannunciati, hanno subito una repentina accelerazione. Questi riguardano il mercato del lavoro, l'organizzazione aziendale, le catene di fornitura e l'approvvigionamento dei mezzi finanziari". (ANSA).