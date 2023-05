Sciopero trasporti,ferma dalle 19,30 metropolitana di Torino

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Anche la metropolitana si è fermata in serata a Torino per lo sciopero generale proclamato dal sindacato di base Usb in tutta Italia. Alle 19.20 è partito l'ultimo treno dai capolinea di Fermi e Bengasi.

L'adesione degli autisti dei mezzi urbani ed extraurbani a Torino è stata in media del 52%. Sono state rispettate le fasce di garanzia previste dalla normativa: autobus e tram hanno viaggiato regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.

