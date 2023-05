Politecnico e Aidda, accordo per lo sviluppo della ricerca

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Contribuire a un rapporto più stretto tra università, associazionismo e impresa nello sviluppo della ricerca in Italia. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa tra Politecnico di Torino e Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, firmato al Castello del Valentino. Grazie all'accordo verranno così sviluppati progetti di supporto alla formazione accademico-professionale di studentesse e laureande per fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro; progetti per la promozione di dottorati di ricerca nel campo del genere, della sostenibilità e della creazione di impresa; progetti per la definizione di network di rapporti a livello internazionale, la possibilità di tirocini presso le aziende associate ad Aidda.

"Un rapporto più stretto tra università e impresa è necessario per affrontare le sfide italiane. Formazione, creatività e interazione fra i vari attori rappresentano un enorme potenziale" afferma Antonella Giachetti, presidente nazionale di Aidda. "La collaborazione con il mondo imprenditoriale è per il Politecnico di Torino un elemento imprescindibile e di fondamentale importanza in tutti i campi di azione, nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione ad elevato impatto sociale." sottolinea Patrizia Lombardi, vice rettrice del Politecnico per Campus e Comunità sostenibili.

(ANSA).