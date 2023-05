Intesa e Confcommercio Cuneo sostengono le piccole imprese

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Intesa Sanpaolo e Confcommercio Cuneo hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere gli investimenti delle pmi associate e accompagnarle nel rilancio. Il protocollo - sottoscritto da Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo, e da Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Cuneo, si inserisce nell'ambito della più ampia e consolidata partnership pluriennale tra il Gruppo bancario e Confcommercio Imprese per l'Italia.

"Le imprese ci chiedono misure efficaci, in un percorso di crescita e di sviluppo sostenibile. Con il piano Crescibusiness rafforziamo ancora l'impegno verso l'economia locale, fornendo la liquidità necessaria per affrontare le difficoltà contingenti e sostenendo gli investimenti strategici. Insieme a Confcommercio provincia di Cuneo abbiamo individuato nuove opportunità per le imprese del territorio, che si aggiungono alle molte iniziative messe in campo negli anni dalla Banca: in Piemonte" spiega Perusin. "Le aziende del Commercio, Turismo, Servizi, Trasporti e delle Professioni hanno necessità di poter crescere e di consolidarsi in un mercato sempre più concorrenziale. Dopo la pandemia, i rincari energetici ed il conflitto in corso, vi è la necessità di un sostegno concreto ed immediato e l'accordo con Intesa Sanpaolo va in tal senso; ringrazio per l'interesse dimostrato nei confronti delle micro e Pmi del Terziario di mercato e la disponibilità ad un intervento importante" sottolinea Chiapella. (ANSA).