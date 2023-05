In casa aveva 30 chilogrammi di hashish, arrestato a Torino

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Nascondeva nel ripostiglio di casa trenta chili di hashish un 30enne di origini marocchine arrestato dagli agenti del commissariato Barriera di Milano, a Torino, per detenzione di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato fermato in corso Svizzera dagli agenti del commissariato mentre stava salendo a bordo dell'auto. Nel vano attrezzi i poliziotti hanno trovato del materiale utile al confezionamento della droga. Così è scattata la perquisizione nell'appartamento del 30enne, dove sono stati scoperti i panetti di hashish da un chilo ciascuno. Inoltre dentro la tasca di un giubbotto sono stati rivenuti 25 grammi di cocaina. Nel cassone del letto matrimoniale, invece, i poliziotti hanno trovato e sequestrato la somma di 15.600 euro in contanti. (ANSA).