'Editoria e Giardini', a Verbania 3.000 libri sulla botanica

(ANSA) - VERBANIA, 26 MAG - Dal 27 maggio al 4 giugno 2023 Verbania ospita la 16/a edizione di Editoria e Giardini, il salone del libro italiano dedicato al giardino e alla botanica.

A Villa Giulia ci saranno circa 3.000 titoli di oltre 400 editori.

Tema dell'edizione 2023 è 'Il giardino che accoglie', un richiamo agli spazi verdi intesi come luogo di cultura e di apertura al pubblico e ai visitatori. Proprio nei giorni della rassegna, verrà inaugurato un nuovo parco in città, nella zona della Castagnola: il Parco del filo blu, un giardino pubblico ispirato ai cinque sensi progettato dall'architetto Monica Botta e realizzato in collaborazione con gli studenti dell'istituto agrario Cavallini di Lesa (Novara). Oltre che a Villa Giulia, dove verranno organizzati incontri e conferenze con autori e protagonisti della cultura e del verde e sarà allestita la mostra fotografica 'Salvatico è colui che si salva', il programma prevede appuntamenti fuori città, tra Vogogna, Oggebbio e Premeno.

Editoria e Giardini è organizzato dal Comune di Verbania in collaborazione con l'associazione Libriamoci e l'associazione Verbania Garden Club. (ANSA).