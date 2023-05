Tentano furto in casa, arrestati nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 25 MAG - I carabinieri del nucleo radiomobile di Asti, insieme ai colleghi di Montemagno, hanno arrestato in flagranza tre egiziani, irregolari, mentre rubavano in un'abitazione di Castello di Annone (in frazione Case Sparse).

I militari, intervenuti dopo una segnalazione dei vicini, hanno individuato al primo piano della cascina una finestra sfondata.

La casa è abitata da una coppia di anziani, che in quel momento erano assenti per problemi di salute.

"La vicenda è esemplificativa dell'importanza del buon vicinato - spiegano al Comando dell'Arma - ovvero del senso di solidarietà tra vicini di casa, i quali concorrono a vigilare vicendevolmente le abitazioni segnalando fatti insoliti o presenze anomale. Questo ha permesso alle pattuglie di intervenire prontamente evitando la consumazione del reato o che lo stesso possa giungere ad ulteriori conseguenze". (ANSA).