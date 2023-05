Piemonte, allerta arancione per rischio idrogeologico

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - E' allerta arancione in Piemonte per il rischio idrogeologico dopo l'ultima ondata di maltempo.

Lo comunica l'Arpa in una nota in cui precisa che nelle prossime ore "precipitazioni sparse potranno determinare condizioni di instabilità dei versanti con probabilità di inneschi isolati di frane superficiali". (ANSA).