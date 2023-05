Marcia della Salute sabato promossa da 57 associazioni

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Mancano 2 giorni a quella che secondo gli organizzatori dovrebbe diventare una delle più partecipate manifestazioni pubbliche degli ultimi tempi in Piemonte, la Marcia della Salute di sabato a Torino, da piazza Carducci al Palazzo della Regione in via Nizza, promossa dal 'Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure' formato da 57 associazioni, tra cui Cgil e Anaoo, gli Ordini dei Medici, Psicologi, Biologi, infermieri, Nursing Piemonte, Tribunale dei diritti del malato.

"Non una manifestazione sindacale - spiega Giorgio Airaudo, segretario di Cgil Piemonte - ma ben di più perché la sanità pubblica tocca tutti. Grazie al Pnrr, ci sono i soldi per cambiare il futuro della sanità piemontese e nazionale. Se non lo si vuole fare è per scelta politica in un paese in cui è raddoppiato il numero di cittadini che ricorre a cure private a pagamento, mentre molti ormai ci rinunciano. Noi speriamo - ha aggiunto - che questo appuntamento sia di stimolo anche per sollevare la questione sanitaria a livello nazionale, in un paese in cui è prevista nei prossimi 5 anni la diminuzione degli investimenti nella sanità pubblica passando dal 6,7% del pil al 6,2 % quando in altri paesi sono stati aumentati anche oltre il 10%. Da noi la pandemia non ha insegnato nulla e si continua a tagliare il budget sulla pelle delle persone". Alla base di tutto, è stato spiegato, c'è una cronica mancanza di personale di almeno 9.000 professionisti in Piemonte tra cui 2.000 dirigenti medici ospedalieri e medici di Medicina Generale e 7.000 professionisti (di cui 4.000 infermieri) oltre ad altri 2.000 operatori per far funzionare le Case della Salute e gli ospedali di comunità finanziati dal Pnrr. (ANSA).