Maltempo: nuovo guado di Zucchea regge l'urto del fiume in piena

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - E' stata riaperta, dopo il ripristino della strada invasa da una frana, la provinciale 233 di Chiomonte in frazione Ramat, mentre proseguono i lavori di messa in sicurezza del versante.

Completati anche gli interventi sul Guado di Zucchea lungo la Sp 152 fra Cavour e Vigone che tuttavia resterà chiuso in via precauzionale fino al termine dell'allerta maltempo.

Per il guado si è trattato della prima verifica, con la piena del Torrente Pellice, dopo i lavori realizzati per dotare il passaggio sul Pellice di nuovi fornici di grandi dimensioni e consentire il transito delle parti vegetali trasportate dalla corrente. I tecnici della Città Metropolitana di Torino hanno constatato che il nuovo guado ha retto la pressione dell'acqua e non ha subito danneggiamenti. (ANSA).