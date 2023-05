Maltempo: danni nell'Astigiano, molte case allagate

(ANSA) - ASTI, 25 MAG - Continua il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco di Asti, impegnate da ieri sera in seguito al violento temporale che si è abbattuto soprattutto in città. I pompieri stanno ancora intervenendo in svariate abitazioni, allagate soprattutto nelle cantine. Non si segnalano conseguenze per le persone, ma si contano danni. (ANSA).