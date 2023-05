Maltempo: ancora piogge, ma fiumi sotto i livelli di guardia

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Ancora piogge per tutto il pomeriggio in Piemonte, ma il tempo volge al miglioramento. Sarà un venerdì con tempo stabile e soleggiato - prevede Arpa - e temperature massime a 30 gradi o molto vicino, nelle zone di pianura.

Nella mattinata si erano ingrossati alcuni corsi d'acqua secondari, in particolare il Chisone e il Ghiandone, tra le province di Torino e Cuneo, rimasti comunque sotto il livello di guardia. Come resterà sotto quel livello anche il Po che in serata raggiungerà il colmo della portata a Torino. (ANSA).