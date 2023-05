Lavazza, al SanTommaso 10 nuova vita da ristorante d'eccellenza

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Torino si arricchisce di una nuova tappa della ristorazione d'eccellenza, nel cuore della città e in un luogo ricco di storia. E' il rinnovato allestimento del 'SanTommaso 10' della famiglia Lavazza, con la cucina affidata al giovane chef marchigiano Gabriel Eusebi, forte delle esperienze maturate in ristoranti stellati fino al Mugaritz di Errenteria, nei Paesi Baschi, e a Condividere il ristorante della Nuvola Lavazza.

Da antica drogheria, aperta alla fine dell'Ottocento da Luigi Lavazza, a caffetteria, il SanTommaso10 diventa ora un ristorante con coffee experience, con le sue sale arredate in omaggio alle architetture e alle atmosfere del capoluogo piemontese. "Ritorniamo dove tutto è nato nel 1895, - sottolinea Marco Lavazza, vicepresidente Lavazza Group - un luogo simbolo nel quale innovazione, tradizione, qualità e ricerca si uniscono per creare un'esperienza tra i gusti autentici e i luoghi iconici di Torino, la città che ci ha visto crescere e dove vogliamo restare e scrivere nuove pagine che rafforzino il legame".

Il menu del nuovo 'SanTommaso10' rispetta la tradizione gastronomica italiana con "una ricerca della contaminazione tra le regioni e uno sguardo contemporaneo'. "Riportare alla luce sapori storici della tradizione piemontese e italiana, come le lasagne al ragù di finanziera o le tagliatelle al plin, rivisti con le tecniche e i gusti della cucina contemporanea, è stata per me una sfida", rivela lo chef Eusebi.

"L'altra scommessa - prosegue - è quella di fare vivere ai commensali un'esperienza che va oltre quella puramente gastronomica. Vorremmo accogliere gli ospiti con lo stesso calore di una casa di amici, ma in una location in cui i valori della tradizione si combinano perfettamente con gli elementi di design".

Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il prefetto Raffaele Ruberto. (ANSA).