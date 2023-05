La musica del Progetto Wadi alla Fondazione Merz

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Una performance musicale itinerante che interagisce con il pubblico e gli spazi, condotta dai suoni di saxofono e percussioni: è il concerto LeiÐarvísir del Wadi Project, realizzato appositamente per la mostra Palermo Mon Amour alla Fondazione Merz. L'appuntamento è sabato 27 maggio alle 21, a ingresso gratuito.

Il progetto Wadi è un incubatore creativo musicale, nato nel 2018 a Palermo su iniziativa e col supporto della Fondazione Merz, per mettere in relazione i migliori talenti siciliani con gli sguardi e le visioni sonore del contemporaneo. La parola araba "wadi" indica il letto di un fiume dall'assetto idrogeologico irregolare, la cui terra fertile è promessa di ricche coltivazioni, civiltà e scambi. Gli ensemble del progetto Wadi aggregano organicamente musicisti e musiciste da tradizioni e linguaggi diversi, dall'improvvisazione alla scrittura più rigorosa, così conferendo agli esiti, dal vivo e in studio, uno strumentario e sonorità peculiari, tavolozza ideale per costruire ponti e innescare relazioni con le arti visive, performative e installative. Il Wadi ha così realizzato sonorizzazioni di palazzi storici ed eventi in fruizione immersiva in spazi espositivi. (ANSA).