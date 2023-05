Il Castello di Rivoli alla ricerca del nuovo direttore

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Dal primo gennaio 2024 il Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea avrà un nuovo direttore, che sostituirà l'attuale direttrice Carolyn Christov-Bakargiev, che, all'età di 66 anni, andrà in pensione, dopo 20 anni di servizio nel Museo.

Aperto nel 1984, il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea è stato il primo museo d'arte contemporanea d'Italia con un'importante collezione di Arte povera. Da sempre, con la sua raccolta permanente e le sue mostre, ha promosso l'arte e la cultura come strumenti fondamentali per comprendere l'epoca che viviamo, stimolando la crescita sociale e civile del territorio. Negli anni il Museo è diventato un centro per la creatività, la ricerca, l'educazione e lo sviluppo della cultura soprattutto nel campo dell'arte contemporanea in una riflessione sul presente in relazione dinamica col passato.

Dopo l'apertura della mostra Artisti in Guerra nel marzo 2023, nella seconda parte del 2023 Christov-Bakargiev completerà il lavoro di redazione del nuovo Catalogo delle Collezioni permanenti e inaugurerà l'1 novembre la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto in occasione dei suoi 90 anni, oltre a seguire a settembre un progetto interdisciplinare su arte e scienza che focalizza questioni attorno all'energia nucleare ecologicamente sostenibile. (ANSA).