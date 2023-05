Bus e metro, domani 24 ore di sciopero in tutta Italia

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Il trasporto pubblico si fermerà per 24 ore venerdì 26 maggio. La protesta è stata indetta dai sindacati di base Usb e riguarda tutti i settori e non solo in Piemonte. Autobus e metro circoleranno regolarmente nelle fasce orario garantite, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Il servizio extraurbano, compreso quello ferroviario e la linea Aeroporto-Ceres si fermerà già alle 8 e poi dalle 14,30 alle 17,30: saranno garantite le corse in partenza prima delle 17,30.

Tra le 15 e le 18 potrebbero non essere garantire le corse della linea bus Sf2 tra Venaria e Torino e viceversa. Le informazioni sono sul sito di Gtt, azienda del trasporto urbano di Torino.

