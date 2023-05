Amianto: Afeva Casale premia vincitori del 'Concorso Cavalli'

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 25 MAG - Premiate, in modalità online, le classi vincitrici del 'Concorso Guglielmo Cavalli. La salute e l'ambiente', giunto alla 39a edizione e organizzato da Afeva (Associazione familiari vittime amianto) e Cgil di Casale Monferrato (Alessandria), con il contributo della Fondazione CrA. Un'iniziativa nata per ricordare il sindacalista morto per mesotelioma pleurico e con lui tutte le vittime dell'amianto.

Le adesioni sono state 135, non solo del territorio, ma anche delle province di Vercelli e Torino. In particolare, il cartellone sul 'prima' e 'dopo' Eternit sarà esposto il 7 giugno a Novara, giorno dell'attesa sentenza del processo 'Bis'.

"Grazie a dirigenti, docenti, studenti che - sottolineano dall'Afeva - contribuiscono a mantenere alta l'attenzione sui temi ambientali. E' dovere di tutti parlare ancora di amianto e di lotta alle sue conseguenze, fino a quando sarà guarita anche l'ultima ferita. Grazie anche a chi continua a dimostrare solidarietà e condivisione in questo difficile percorso".

(ANSA).