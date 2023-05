'Un grado e mezzo', grandi e piccole soluzioni per il clima

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Parte venerdì e terminerà domenica a Torino la 1a edizione del festival sul clima e l'ambiente 'Un grado e mezzo', organizzato dalla onlus 'CentroScienza' in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e il Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino.

"La rassegna di quest'anno segue l'edizione 0 dello scorso anno che era andata molto bene - spiega la climatologa Elisa Palazzi - Un grado e mezzo è il limite di temperatura che a fine secolo non dovrebbe essere superato per evitare futuri incerti e vivere meglio. Quest'anno abbiamo puntato molto sulle soluzioni - aggiunge Palazzi - Porteremo tutto il capitolo delle soluzioni sia quelle macroscopiche nazionali e internazionali ma anche quelle più piccole legate a individuo e comunità locali, territoriali e cittadine".

Il festival si svolgerà in sei luoghi della città dove si svolgeranno gli incontri: Casa nel Parco, Cascina Roccafranca, Mausoleo della Bela Rosin, Spazio Wow, Orti generali e Museo A come ambiente. Tra gli ospiti autori televisivi, scienziati, giornalisti e divulgatori.

Alla presentazione dell'evento c'erano gli assessori alla Transizione ecologica Chiara Foglietta e al Verde Francesco Tresso: "L'impegno della città è per la transizione ecologica e per la neutralità carbonica entro il 2030 - sottolinea Foglietta - Parleremo di temi importanti che stanno a cuore all'amministrazione".

"Festival come questo consentono di mantenere alta l'attenzione su un tema che non è ancora sufficientemente percepite per creare un effettivo cambiamento tra cittadini e i decisori politici", conclude Tresso. (ANSA).