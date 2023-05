Trenord rinnova flotta tra Milano, Pavia, Stradella e Piacenza

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Trenord rinnova la flotta dei treni in servizio tra Milano, Pavia, Stradella, Lodi e Piacenza. Il nuovo treno a media capacità Donizetti entra in servizio sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza e si affianca ai due Colleoni in circolazione da venerdì scorso 19 maggio sulla Pavia-Codogno e sulla Cremona-Codogno e ai Caravaggio che viaggiano dallo scorso dicembre sulla Milano-Pavia-Alessandria.

A bordo del primo treno in servizio, partito stamane da Milano Greco Pirelli alle 11.47 e giunto a Pavia alle 12.25 hanno viaggiato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, l'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri e il presidente del gruppo Fnm Andrea Gibelli.

Realizzato da Alstom, Donizetti è un convoglio mono-piano con 260 posti a sedere, accessibile per i passeggeri a ridotta mobilità, dotato di prese elettriche e Usb e di postazioni dedicate per biciclette. Consuma il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione di convogli, è dotato di chiusura delle porte programmata, per evitare la dispersione termica, e di illuminazione a Led che si regola automaticamente sulla base della luce esterna.

Impegnato per 6 corse al giorno sulla linea Milano-Pavia-Stradella dal lunedì al venerdì, coprirà il 23% dell'offerta complessiva di 26 corse. (ANSA).