'Media-mente-falso', le notizie 'pop' di Akira Zakamoto

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Raccontare 80 anni di storia 'reinterpretando' in senso ironico e artistico pagine di quotidiani, titoli di servizi giornalistici, foto e disegni diventati icone del nostro tempo: è quanto fa la mostra 'Media-mente falso', di Akira Zakamoto alla Galleria Spazio 44 di Torino, dal 9 al 23 giugno.

L'artista racconta episodi e fatti di cronaca degli ultimi ottant'anni, tra grandi titoli giornalistici e disegni di personaggi entrati nella grande storia: da quelli fumettistici, come Doraemon e Tiger Man, a quelli reali, come Mussolini e Gagarin. L'obiettivo di Akira Zakamoto, all'anagrafe Luca Motolese, è quello di 'hackerare' la storia, armato di colori e pennelli. Talvolta sono i disegni a rimandare al testo, altre volte è i contrario.

Tra i grandi fatti di cronaca rivisitati, l'assalto ai convogli anglosassoni nel Canale di Sicilia, le rivelazioni su Gagarin, l'arrivo a Monaco delle truppe americane, il pranzo offerto da Mussolini in onore dei rappresentanti della Germania e del Giappone, l'attacco aereo a Pearl Harbor, la resa senza condizioni dell'Armata greca dell'Epiro e della Macedonia.

"Nel giornale di ieri, la menzogna è il sistema di riferimento - sostiene l'artista - si parla di ciò che si spera sia successo in una continua manipolazione avanti e indietro nel tempo. Se tutti mentono le menzogne non si trasformano in verità, ma la pratica della mistificazione diviene di fatto accettata come sistema. Deformando le immagini di quel passato provo a mettere in luce la menzogna degli ultimi 80 anni di finta 'pace'". (ANSA).