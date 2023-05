Incendio in un magazzino, evacuate 40 persone

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Dalla scorsa notte, intorno alle 23.30, fino all'alba di questa mattina i vigili del fuoco di Torino sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio in via Pergolesi, nella zona nord della città.

Le fiamme sono scoppiate all'interno di un magazzino di mobili e attrezzature varie. Per precauzione sono state evacuate 40 persone da un edificio vicino. (ANSA).