'Il coraggio di essere felici' torna alle Officine Caos

Il Coraggio compie 4 anni. Nato in un periodo di massimo disagio e isolamento, in piena pandemia, per offrire occasioni di incontro e svago agli abitanti del Quartiere Vallette, è poi andato crescendo trasformandosi in una stagione estiva di notevole livello artistico. Ricco il palinsesto delle offerte tra spettacoli dal vivo, attività creative, letture animate, passeggiate nell'architettura e nella storia del quartiere e molto altro. Un'iniziativa realizzata grazie alla collaborazione dei molti partner locali e cittadini. Dal 30 maggio sarà attiva anche la campagna di crowdfunding sulla piattaforma web Eppela.

Verranno messi in palio tanti premi tra cui Tessere Aiace, Carte Abbonamento Musei e carte regalo Trenitalia.

Si parte il 3 giugno con la musica colta di Incamnto Trio: Flavio Cappello (flauto), Paola Nervi (violino) e Margherita Monnet (violoncello) con brani del repertorio cameristico. Il 4 giugno Stalker Teatro propone Incontri, un lavoro sulla condivisione ispirato all' 'Antico Testamento. Seguiranno spettacoli di Circo contemporaneo e clownerie, di danza, di musica popolare, incontri a tema. Il Coraggio di Essere Felici chiude il 2 luglio con 'Affetto d'amore' di Mister Mustache.

