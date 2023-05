'Di Freisa in Freisa', Chieri festeggia i 50 anni della Doc

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Dopo il rinvio per il maltempo, Chieri (Torino) ospiterà nel prossimo fine settimana la manifestazione 'Di Freisa in Freisa', arrivata alla 13esima edizione. Da venerdì a domenica si celebrerà uno dei vini considerati simbolo del Piemonte. Una vetrina, tra degustazioni e iniziative, per il Freisa di Chieri, che quest'anno compie i 50 anni della Denominazione di Origine Controllata.

Tema dell'edizione la sostenibilità: la festa vedrà protagoniste le piazze e le strade chieresi, che ospiteranno anche la mostra florovivaistica curata da Sartorelli Vivai Valpasano.

Immancabile l'area dedicata ai produttori, che propongono in degustazione le loro migliori etichette. (ANSA).