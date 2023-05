Centro Commerciale Lingotto, 100.000 presenze nel week end

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Sono state oltre 100mila le presenze registrate lo scorso fine settimana al Centro Commerciale Lingotto in concomitanza con il Salone del Libro.

Un'affluenza del 30% in più rispetto alla passata edizione, frutto dell'ottima collaborazione con gli organizzatori della kermesse e con la Pinacoteca Susanna Agnelli, complici anche la presenza di una biglietteria all'interno del Padiglione 5 del Centro e di un accesso diretto al Salone, entrambe novità di quest'anno.

Soddisfazione da parte di Sonae Sierra, società internazionale specializzata nel settore dei centri commerciali, che di recente ha ricevuto il mandato di gestione del centro commerciale Lingotto di Torino. "Il successo delle presenze è da ricercare nella rinata vocazione del Centro all'intrattenimento e alla ristorazione per rendere unica l'esperienza dello shopping abbinandola anche alla cultura - sottolinea Fabrizio Cardamone, direttore del Centro Commerciale Lingotto. Fondamentale è stata l'ottima sinergia tra tutti gli attori del Lingotto che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Siamo soddisfatti di essere riusciti ad accontentare in qualsiasi orario, con la nostra offerta ristorativa, le esigenze dei visitatori della Fiera". (ANSA).