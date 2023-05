Barrio San Leopoldo, l'Avana in una mostra fotografica

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Il lungomare de L'Avana, nel tratto del Malecón, luogo iconico per i cubani e turisti di tutto mondo che, ogni giorno, lo percorrono a bordo di auto storiche diventate patrimonio nazionale di Cuba, è il tema della mostra personale di Piero Ottaviano 'Barrio San Leopoldo', dal 29 maggio al 14 luglio al Phos Centro Fotografia Torino che l'ha promossa in collaborazione con Gruppo Building.

Una raccolta di 25 fotografie panoramiche, che ritrae uno dei quartieri simbolo della capitale caraibica, nel cuore del Barrio San Leopoldo, tra Paseo del Prado e Belascoain, mettendo in luce un'architettura in stile eclettico, che riflette la vivacità culturale della tradizione cubana. Dallo stile neoclassico al coloniale, passando dall'Art Déco fino al moresco e al barocco, l'architettura de L'Avana vanta un contrasto di stili architettonici molto diversi tra loro, con edifici fortemente corrosi dall'azione salina e dalla scarsa manutenzione che ostentano una maestosa dignità.

"L'architettura - spiega Ottavano - condiziona la vita di chi la abita, e viceversa. Quando passeggiamo in un luogo, attraverso l'architettura, è possibile assorbirne la storia, soprattutto quella delle persone che vi abitano". (ANSA).