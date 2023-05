Asti lancia il Carpionato del mondo, coinvolto tutto il Piemonte

(ANSA) - ASTI, 24 MAG - Dal 23 giugno al 23 settembre in Piemonte al via il "Carpionato del mondo", nuova iniziativa dell'associazione Astigiani. Dopo il successo del Bagna Cauda Day, l'associazione ha deciso di proporre una nuova idea legata a un piatto della tradizione: il carpione. Si potrà gustare in numerosi locali aderenti del Piemonte, tra ristoranti, trattorie, agriturismi.

Ogni locale aderente riceverà da Astigiani il libretto-lasciapassare da regalare ai carpionisti. Il libretto conterrà il racconto del contesto storico del carpione nel mondo con interventi e citazioni letterarie.

Nelle due pagine centrali ci sarà lo spazio dove mettere i timbri identificativi del locale che certificano il passaggio del carpionista dal locale. Al termine del Carpionato chi avrà raccolto tra i carpionisti più bolli di locali diversi riceverà un premio. (ANSA).