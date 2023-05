Archivissima guarda al viaggio, dall'8 all'11 giugno

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - La sesta edizione di Archivissima, il primo festival dedicato alla promozione e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici, si svolgerà a Torino dall'8 all'11 giugno. Il tema è Carnet de voyage. L'appuntamento clou sarà la Notte degli Archivi venerdì 9 giugno in concomitanza con la Giornata Internazionale degli Archivi con più di 150 eventi dal vivo in tutta Italia.

Archivissima si svolgerà principalmente nella sede torinese delle Gallerie d'Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo che si potrà visitare gratuitamente negli orari di apertura. Alcuni incontri si svolgeranno in collaborazione con altre realtà culturali torinesi, come Ogr Torino, il Circolo dei Lettori, la Pinacoteca Agnelli e Collezione Maramotti, la Mediateca Rai, La Stampa, il Museo Nazionale del Cinema - Festival Cinemambiente.

Tutti gli appuntamenti, come di consueto, saranno ad accesso gratuito.

"Quando nel 2018 abbiamo inaugurato Archivissima, non avevamo idea che si sarebbe trasformato in un festival così ricco e articolato, capace di accogliere e sperimentare sempre nuove modalità di fruizione di contenuti d'archivio. Tra le novità della sesta edizione avremo un nuovo format retrospettiva d'archivio, dedicato quest'anno alla scrittrice e giornalista Fernanda Pivano, il cui straordinario lavoro sarà valorizzato da più voci, a partire da un tesoro di documenti e materiali provenienti da diversi enti. Spazio anche al teatro con due repliche dedicate a Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame" spiega Andrea Montorio fondatore del Festival.

"Il viaggio è ciò che caratterizza l'essere umano nella sua esperienza del mondo. Nomadi da sempre, stanziali per necessità, ci muoviamo per trovare condizioni di vita migliori, fuggire da pericoli, conoscere il mondo che ci abita, mapparlo, raccontarlo", commenta Manuela Iannetti, presidente e direttrice di Archivissima. (ANSA).