Urban Experience, Performing Media a Torino

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - Il Museo del Cinema e il Polo del '900 sono le due sedi che condividono "Performing Media. Un futuro remoto a Torino", il 25 e il 26 maggio, condotto da Carlo Infante, precursore e innovatore dei nuovi media, dal videoteatro d'avanguardia alle esplorazioni urbane partecipate.

Il primo appuntamento, il 25 al Polo, è una ricognizione sull'uso sociale e creativo delle reti attraverso un approccio ludico partecipativo per l'innovazione territoriale, l'intelligenza connettiva e la co-progettazione creativa. In particolare verranno presentati i format di performing media messi a punto da Urban Experience: il geoblog inventato per le Olimpiadi di Torino2006 (prima di Googlemaps, rendendo le mappe interattive con il feedback degli utenti) e ora declinato come "mappa parlante", attraverso i geo-podcast; il walkabout (esplorazioni-conversazione radionomadi); il design thinking per liberare il potenziale di intelligenza connettiva; il mobtagging (l'uso di codici digitali-qrcode per segnaletiche parlanti).

"Siamo felici di ospitare alla Mole il momento conclusivo di Performing Media - sottolinea Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema -, il progetto che esplora l'innovazione digitale, accoglie e sperimenta varie tecnologie interattive per sviluppare creatività e intelligenza connettiva. Questo è anche uno dei filoni che il museo sta perseguendo, proponendo nuove forme di cinema e di fruizione, con l'intento di proporre non solo nuovi contenuti ma soprattutto di essere al passo con le tendenze del domani. Grazie a Carlo Infante che, oltre che essere molto legato con Torino, è stato tra i primi a parlare di realtà virtuale e di innovazione digitale in ambito artistico e grazie al Polo del '900 per questa bella e significativa collaborazione". (ANSA).