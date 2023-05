Unione consumatori, con rialzo rate mutui +15% richieste d'aiuto

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - In Piemonte le rate mensili dei mutui sono cresciute in media del 50-60% e l'Unione nazionale consumatori ha registrato un incremento del 15% delle richieste di aiuto. Lo dice uno studio condotto dal comitato regionale piemontese, presieduto dall'avvocato Patrizia Polliotto.

"Nel corso dell'ultimo trimestre, a seguito del rincaro dei tassi della Bce a partire dallo scorso 1° marzo, - spiega il legale - i nostri sportelli hanno registrato un incremento del 15% di richieste d'aiuto, spesso confluite in richieste di accesso alla Legge 3/2012 in tema di sovraindebitamento. Un problema che si somma alle difficoltà già in essere per via di post pandemia e crisi energetica".

Il comitato piemontese dell'Unione nazionale consumatori ha registrato anche "un +10,5% di acquisti di cibo a basso costo, con i discount sempre più preferiti a negozi di quartiere e grande distribuzione di marca, e un ricorso sempre maggiore agli affitti, più alti di circa 45 euro al mese per via della ripresa dell'inflazione di aprile".

Lo studio rivela anche "il calo l'offerta di immobili in vendita - conclude Patrizia Polliotto - che negli ultimi tre mesi registrano in media ribassi compresi tra il 13,5 e il 16 per cento per via della marcata riduzione di potenziali richiedenti mutui, e per la stretta di banche e finanziarie nell'erogarli". (ANSA).