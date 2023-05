Tortona installa le panchine letterarie per raccontarsi

(ANSA) - TORTONA, 23 MAG - 'Panchine letterarie' a forma di libro per promuovere personaggi e territorio di Tortona (Alessandria) sono state installate oggi in diversi punti della città, per celebrare diversi tipi di eccellenze. Dal ciclismo di ieri con Giovanni Cuniolo (primo campione d'Italia), Fausto Coppi (l'Airone di Castellania) e Luigi Malabrocca (leggendaria Maglia Nera del Giro d'Italia), alla pallacanestro di oggi con il Derthona Basket (semifinalista in Serie A).

C'è anche la spiritualità con san Luigi Orione, fondatore dell'Opera Piccola Divina Provvidenza, e monsignor Lorenzo Perosi, celebre compositore. Senza dimenticare l'arte, con l'atelier dei burattini di Peppino Sarina; la storia, con la fortezza che dominava Tortona dall'alto.

L'iniziativa del Comune rientra in quelle avviate per il Distretto urbano del Commercio. (ANSA).