Spazzamondo, al via la campagna anti-rifiuti a Cuneo

(ANSA) - TORINO, 23 MAG - E' prevista la partecipazione di migliaia di cittadini di oltre 180 comuni del Cuneese sabato 27 maggio per la terza edizione di "Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente", una delle più ampie campagne partecipate di raccolta di rifiuti abbandonati d'Italia. Le prime due edizioni della manifestazione, organizzata da Fondazione Crc, hanno visto il coinvolgimento di oltre 30.000 persone. I volontari hanno raccolto 45 tonnellate di rifiuti in 14.000 sacchi, consentendo di risparmiare collettivamente 60 tonnellate di Co2.

Testimonial d'eccezione di questa edizione di Spazzamondo saranno la sciatrice Marta Bassino, campionessa mondiale di super gigante, a Cuneo, il campione di para snowboard Paolo Priolo con gli atleti dell'associazione Discesa Liberi a Mondovì e il fondatore della cooperativa Erica Roberto Cavallo ad Alba.

Ai 9 Comuni che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di persone la Fondazione CRC donerà attrezzature elettriche per la cura e la manutenzione delle aree verdi.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il coordinamento provinciale della Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci e Cooperativa Erica e grazie al supporto dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti (Acem Azienda Consortile Ecologica Monregalese, Cec Consorzio Ecologico Cuneese, Coabser Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e Csea Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente). (ANSA).